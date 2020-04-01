إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة باعتداء قوات الاحتلال التركي بالقذائف على بلدة أبو راسين و قرية أم حرملة بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب 3 مدنيين بجروح بينهم امرأة في اعتداء جديد لقوات الاحتلال التركي بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف الحسكة.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بالقذائف الصاروخية مساء اليوم على المنازل السكنية من مواقع انتشارها في تل محمد والداوودية على قرية ربيعات الواقعة جنوب بلدة ابو راسين وقرية أم حرملة بريف الحسكة.

وأشار المراسل إلى أن اعتداءات قوات النظام التركي أدت إلى إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة بجروح خطيرة وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.