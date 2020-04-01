دمشق اليوم.. في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

الأربعاء / 1 / 04 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشيوعي السلوفاكي يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-01
المراغي: الإجراءات القسرية الأميركية ضدسورية جزء من الجرائم بحقها
2020-03-31
الطلبة السوريون في كوبا يجددون التأكيد على وقوفهم مع وطنهم الأم
2020-03-31
الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم
2020-03-30
طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات
2020-03-30
الحزب العربي الديمقراطي الناصري: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية بلطجة أمريكية
2020-03-30
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية إجرامية
2020-03-30
محليات
التربية: تعقيم وتنظيف أكثر من تسعة آلاف مدرسة و42 مركزاً في جميع المحافظات
2020-04-01
الداخلية تطلب التشدد في تدقيق المهمات الممنوحة للأشخاص الذين يتنقلون خلال حظر التجوال
2020-04-01
الحجر المنزلي… وقت غير ضائع على السوريين
2020-04-01
ما الإجراءات التي اتخذها مجلس مدينة حمص لتخفيف الازدحام والتجمعات؟
2020-04-01
مركزان لدفع الفواتير الهاتفية في اللاذقية وتمديد فترة السداد لمدة شهر
2020-04-01
تسيير رحلات لنقل العسكريين في عدد من المحافظات
2020-04-01
إصلاح الأضرار التي سببتها الانهيارات الترابية بريف اللاذقية وإعادة فتح بعض الطرق
2020-04-01
رياضة
كورونا يودي بحياة رئيس نادي مرسيليا التاريخي
2020-04-01
الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: استكمال الموسم الحالي أولوية
2020-03-31
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤجل بطولة العالم للعبة إلى صيف 2022
2020-03-30
موري: أولمبياد طوكيو سينطلق في 23 تموز 2021
2020-03-30
رسمياً.. يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه
2020-03-28
أول مدرب في العالم يفقد وظيفته بسبب فيروس كورونا
2020-03-28
تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-03-27
اقتصاد
مؤسسة التجارة الخارجية تعلن عن مناقصة لتأمين مستحضرات دوائية لاحتياج عام 2020
2020-04-01
أكثر من ملياري ليرة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية في آذار الماضي
2020-04-01
13 منشأة حرفية وصناعية تدخل حيز الإنتاج بالسويداء خلال الربع الأول من العام الحالي
2020-04-01
السورية للتجارة: لا تعديل على أسعار المواد المباعة في صالاتنا
2020-04-01
السورية للتجارة بدير الزور.. منافذ بيع جديدة وتسيير سيارات جوالة لتخفيف الازدحام
2020-04-01
زراعة 128 ألف دونم من الحمص بالسويداء وزراعته متواصلة خلال الشهر الحالي
2020-04-01
9 منافذ بيع جديدة للسورية للتجارة بدرعا وخطة توسع في مراكز المؤسسات الحكومية
2020-04-01
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ممثل منظمة الصحة العالمية: واقع الإصابات بفيروس كورونا في سورية يعتمد على صرامة الالتزام بالإجراءات الحكومية المتخذة
الجعفري: سورية تطالب واشنطن بالرفع الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها
إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية ويستهدفون سراقب بعدة قذائف مدفعية
الداخلية تخصص رقماً مجانياً لتلقي البلاغات عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية
عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الأربعة آلاف في الولايات المتحدة
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ شرق حمص وتسقط عدداً منها-فيديو
الداخلية: تمديد إيقاف خدمات الشؤون المدنية والسجل العدلي والهجرة والجوازات والمرور حتى الـ 16 من نيسان
دمشق اليوم.. في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-01
تصوير: أيمن نصر
دمشق اليوم
2020-04-01
tarek2012
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التربية: تعقيم وتنظيف أكثر من تسعة آلاف مدرسة و42 مركزاً في جميع المحافظات
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تصوير: وسيم خيربك
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