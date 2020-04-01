وزير الصحة: عزل بلدة منين بعد وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين ومنعاً لانتشار الفيروس

دمشق-سانا

أعلن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة امرأة من البلدة مصابة بفيروس كورونا وهي إحدى حالتي الوفاة التي أعلنت عنهما الوزارة سابقا ضمن الحالات العشر المصابة بالفيروس المسجلة في سورية.

وأوضح يازجي في اتصال هاتفي اليوم مع قناة الإخبارية السورية أن قرار العزل جاء حفاظاً على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروس لأن المتوفاة لديها زوج وأولاد ولديهم محل تجاري ولم يلتزموا بالحجر الصحي وواصلوا البيع في محلهم والاحتكاك بالمواطنين وهذا خطر على الأهالي الموجودين في المنطقة إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من القادمين من لبنان بشكل غير شرعي ويمكن أن يكون بينهم مصابون لذلك تم الطلب من السلطات المعنية أن يكون التشدد في عملية الدخول والخروج أي العزل لهذه المنطقة للاطمئنان على صحة المواطنين بشكل كامل.

وبين يازجي أنه تم أخذ عينات من زوج السيدة المتوفاة وابنها وأقاربها كما سيتم أخذ عينات عشوائية لعدد من المواطنين في المنطقة وعند صدور نتائجها سيتم الإعلان عنها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا من بين الحالات العشر المصابة المسجلة في سورية.