زراعة 128 ألف دونم من الحمص بالسويداء وزراعته متواصلة خلال الشهر الحالي

السويداء-سانا

وصلت المساحات المزروعة بالحمص في السويداء منذ بداية الموسم الزراعي الحالي ولغاية تاريخه إلى 128 ألف دونم تمت زراعة أغلبيتها ببذار الأصناف الربيعية التي تشكل المساحات الأكبر بالمحافظة.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن نسبة تنفيذ خطة زراعة الحمص جيدة هذا الموسم وهناك زيادة إقبال على زراعته بعد الهطولات المطرية الأخيرة والتي وفرت ظروفا مناسبة لاستمرار الزراعة خلال الشهر الحالي.

ولفت حامد إلى أن محصول الحمص بالسويداء يعد من المحاصيل الرئيسية التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى سورية بالمساحة المزروعة والإنتاج.

وأنتجت محافظة السويداء الموسم الماضي 6088 طناً من محصول الحمص ضمن مساحة بلغت 299880 دونماً علماً أن خطة زراعته للموسم الحالي تبلغ 323740 دونماً.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية