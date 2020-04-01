9 منافذ بيع جديدة للسورية للتجارة بدرعا وخطة توسع في مراكز المؤسسات الحكومية

درعا-سانا

بلغ عدد المنافذ التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا والتي توزع المواد المدعومة على البطاقة الالكترونية 18 منفذا بزيادة بلغت 9 منافذ عن فترة الأحداث التي شهدتها المحافظة.

وأوضح مدير الفرع ابراهيم الفروخ بتصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الخطة القادمة تتضمن افتتاح منافذ بيع جديدة ضمن الدوائر الحكومية بمجرد توفر الأجهزة اللازمة للعمل بهدف تخفيف الضغط على المنافذ الحالية وتسهيل حصول المواطنين على المواد المقننة مشيراً إلى وجود نقص في عدد العاملين والآليات يعيق تأمين مخصصات المواطنين من المواد المدعومة في الوقت المناسب.

مواطنون رأوا أن الازدحام الحالي على منافذ السورية للتجارة غير مبرر و بالتالي لابد من وجود آلية جديدة للتوزيع تضمن حصول المواطن على مستحقاته وتمنع الازدحام الحاصل.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية