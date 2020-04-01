الصحة الإيرانية: تسجيل 2987 إصابة جديدة و138 وفاة بفيروس كورونا

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 2987 إصابة جديدة و138 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (ارنا) للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور قوله: “تم تسجيل 2987 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 47 ألفاً و593 حالة لغاية الآن بينما توفي 138 شخصاً آخرين ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3036 شخصاً”.

وأشار جهانبور إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 15 ألفاً و473 شخصاً.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في وقت سابق اليوم أنه تم تجاوز مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا موضحا أنه أخذ منحى تنازلياً منذ يوم أمس في جميع المحافظات الإيرانية.