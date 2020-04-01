محافظة دمشق: إغلاق 16 محلاً وتنظيم 18 ضبطاً لمخالفة الشروط الصحية

دمشق-سانا

أغلقت محافظة دمشق 16 محلاً ومطعماً ونظمت 18 ضبطاً بحق المخالفين للشروط الصحية وذلك في إطار التشدد بمراقبة الأسواق والحفاظ على السلامة العامة بما يندرج مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبين مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف في تصريح لمندوب سانا اليوم أن الإغلاقات والضبوط التي نظمتها دوريات الرقابة الصحية بحق أصحاب محال بيع المواد الغذائية والمطاعم خلال أسبوع بسبب وجود قذارات عامة وعرض مواد غذائية خارج المحال وعدم ارتداء العاملين القفازات والكمامات مشيرا إلى أن المديرية تلقت شكاوى عدة من المواطنين بحق أصحاب محال ومطاعم مخالفين الشروط الصحية وتمت المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كما وجهت دوريات الرقابة إنذارات لأصحاب المحال التي تحتاج لاستكمال النواقص الصحية.

وشدد خلوف على ضرورة التزام جميع أصحاب المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والحلويات والعصير بالتعليمات والشروط الصحية وزيادة الاهتمام بالنظافة والتعقيم المستمر حفاظاً على السلامة العامة وصحة المواطنين داعيا الى الاتصال بالرقم 127 في حال وجود أي شكوى لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.