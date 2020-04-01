الداخلية تخصص رقماً مجانياً لتلقي البلاغات عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية

دمشق-سانا

خصصت وزارة الداخلية الرقم المجاني 193 على الهاتف الثابت و193-011 على الجوال لتلقي البلاغات على مدار الساعة من المحافظات كافة عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وفي تصريح للصحفيين أكد مدير مكتب العلاقات العامة بالوزارة الرائد ياسين سرحان أن الهدف من تخصيص الرقم هو ضبط الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية وإخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح سرحان أن الرقم مخصص لجميع المحافظات ويمكن الاتصال به من هاتف ثابت مباشر أو من خلال الجوال وفور ورود المعلومات يتم إحالتها إلى قيادة الشرطة المعنية حيث يتم تدقيق هذا الأمر وفي حال تم إثباتها يتم إخضاع المبلغ عنهم للحجر الصحي والإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع هذه البلاغات بسرية ومهنية ومعالجتها بشكل سريع وفوري إضافة إلى أن مقدم البلاغ يحظى بالسرية ويتم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة به ولا يبلغ عنه.

ودعا سرحان المواطنين إلى عدم التستر على الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية والمبادرة للإبلاغ عنهم حرصاً على الصحة العامة وحماية للمواطنين أنفسهم ولهؤلاء الذين دخلوا بطريقة غير شرعية وحفاظاً على السلامة العامة.

من جانبه أشار أيهم سلوم من قسم تلقي الشكاوى بمكتب العلاقات العامة إلى أن الخط المجاني سيكون جاهزاً على مدار الساعة لتلقي البلاغات وهي سرية ولا أحد يطلع عليها لافتا إلى وجود تجاوب وتعاون كبير من المواطنين حيث وصل إلى المكتب الكثير من البلاغات وإلى أن الاتصالات تتوارد بشكل متتال على مدار الساعة ويوجد أشخاص للرد عليها وتسجيل المعلومات.

وكانت الوزارة اكدت أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون إلى سورية من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.