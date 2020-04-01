الحكومة البريطانية: أعداد وفيات كورونا صادمة جداً

لندن- سانا

أعلنت الحكومة البريطانية أن أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت صادمة جداً مشددة على أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد ولا يمكن التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

ونقلت ا ف ب عن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف قوله في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن “وتيرة ارتفاع عدد الوفيات صادمة للغاية ومزعجة ومقلقة”.

وأضاف غوف “لا يوجد حالياً موعد أو تاريخ زمني محدد مثل عيد القيامة.. نعلم أن الذروة ستأتي فيه وأن هذا الأمر يعتمد على التصرفات التي سنقوم بها نحن جميعاً” مشيراً إلى أنه يمكن تأجيل الذروة من خلال الخطوات التي ستتخذها الحكومة.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ 381 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين ازدادت 3009 حالات وبلغت 25150 بعد أن كانت على مستوى 22141 حالة أمس.