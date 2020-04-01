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وكالة الأدوية الأوروبية لا تتوقع إيجاد لقاح لفيروس كورونا قبل عام

2020-03-31

لاهاي-سانا

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أن يستغرق التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد عاما ليصبح جاهزاً ومتوافراً بكميات كافية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقراً قولها في بيان إنها “تقدر أن يستغرق الأمر مدة عام واحد على الأقل قبل أن يصبح اللقاح ضد /كوفيد 19/ جاهزاً لنيل الموافقة ومتوافراً بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع”.

وأضافت إن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات مشيرة إلى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين أصحاء.

واعتبرت الوكالة أنه بشكل عام “يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية”.

يذكر أنه حتى الآن لم يظهر أي دواء كعلاج ناجع لفيروس كورونا الذي أودى بحياة 40 ألف شخص حتى الآن.

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