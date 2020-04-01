عدوى جماعية بكورونا في تجمع ديني بسيئول

سيئول-سانا

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم أنها تحاول تتبع أشخاصاً كانوا على اتصال وثيق بـ 487 شخصاً من اتباع كنيسة في مدينة سيئول ومعارفهم ما يثير المخاوف بشأن بؤر إصابة جماعية جديدة في العاصمة المكتظة بالسكان.

ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات قولها: إنها تتبعت 35 حالة على الأقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على علاقة بكنيسة في سيئول بالإضافة إلى أسرهم وزملائهم في العمل.

وأثار إعلان السلطات المخاوف من احتمال ارتفاع عدد الحالات التي أعلنت عنها سابقاً مع التزايد السريع في عدد الحالات المرتبطة بالكنيسة منذ الإبلاغ عن الإصابة الأولى الأربعاء الماضي.

يذكر أن الكنيسة عقدت خدماتها عبر الإنترنت منذ أوائل آذار لكن بعض أعضائها عقدوا اجتماعات لتصوير وإنتاج الفيديوهات عبر الإنترنت وفقاً لمسؤولي المدينة.

وتظهر الحالات الأخيرة كبؤرة جديدة للعدوى في سيئول التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة بعد ما يقرب من 100 حالة أخرى في مركز للاتصالات في غورو.

وقد بلغ عدد الحالات في العاصمة حتى الآن 450 حالة مؤكدة في حين بلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 9800 حالة.