المالية تسمح لجهات القطاع العام باستيفاء رسم الطابع عن العقود

دمشق-سانا

سمحت وزارة المالية لجهات القطاع العام الإدارية والاقتصادية باستيفاء رسم الطابع المتوجب على العقود أو الصكوك أو المستندات وغيرها من الوثائق نقداً على أن تقوم بتوريده خلال 15 يوماً من تاريخ إنتهاء كل شهر إلى مديرية الخزينة المركزية بالوزارة أو المديرية المالية المختصة بالمحافظة حسب الحال وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة في قرار تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يهدف لتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين وجاء بسبب انخفاض عدد العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية بالمحافظات تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والإجراءات المتخذة بحظر التجوال بين مراكز المحافظات والأرياف وفيما بين المحافظات وبهدف استمرارية جهات القطاع العام “الإداري والاقتصادي” بالتعاقد وتنفيذ خططها بأبسط مستوى ممكن من الإجراءات.

ويتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.

ووفقا لقرارات المالية السابقة فإن الجهات التي يمكنها استيفاء رسم الطابع أيضاً تشمل “المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمصارف المرخصة وشركات الاتصالات الخليوية العاملة في سورية وشركات التأمين المرخصة وشركات الطيران العاملة والوحدات المحاسبية المستقلة وشركات الإسمنت الخاصة المرخصة”.

يذكر أنه وفقاً للقرار السابق كان يجب على المتعاقدين ولا سيما مع جهات القطاع العام الإداري مراجعة مديريات المالية بالمحافظات ليتم استيفاء رسم الطابع ومهر تلك الوثائق من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة في مديريات الماليات المختصة أصولاً أما حالياً وفق قرار الوزارة آنف الذكر فلم يعد ضرورياً قيام هؤلاء المتعاقدين بمراجعة الدوائر المالية لاستكمال عملية استيفاء رسم الطابع المتوجب ومتمماته وأصبحت كل العملية تتم لدى الجهة المتعاقد معها بشكل مباشر وسلس وسريع.

وسيم العدوي