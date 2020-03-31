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مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها

2020-03-31

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من تصدي وسائط دفاعنا الجوي للعدوان الإسرائيلي فوق سماء حمص

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