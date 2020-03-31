مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

الثلاثاء / 31 / 03 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المراغي: الإجراءات القسرية الأميركية ضدسورية جزء من الجرائم بحقها
2020-03-31
الطلبة السوريون في كوبا يجددون التأكيد على وقوفهم مع وطنهم الأم
2020-03-31
طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات
2020-03-30
الحزب العربي الديمقراطي الناصري: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية بلطجة أمريكية
2020-03-30
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية إجرامية
2020-03-30
برلمانية مصرية: الحصار الاقتصادي على سورية يتعارض مع المفاهيم الإنسانية
2020-03-28
سورية وروسيا: واشنطن تنقل معدات للإرهابيين في مخيم الركبان تحت ستار المساعدات الإنسانية
2020-03-28
محليات
الطقس غداً.. الحرارة إلى انخفاض وأمطار غزيرة في مناطق متفرقة
2020-03-31
آليات جديدة لتبسيط إجراءات الإعلان عن المناقصات وإبرام عقود توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين
2020-03-31
اتحاد الفلاحين: نقل المزروعات والمنتجات مستمر من المحافظات إلى المدن
2020-03-31
الداخلية: تمديد إيقاف خدمات الشؤون المدنية والسجل العدلي والهجرة والجوازات والمرور حتى الـ 16 من نيسان
2020-03-31
حماة.. إصلاح الأعطال والانقطاعات بالشبكة الكهربائية جراء الظروف الجوية
2020-03-31
العاملون بالإعلام الوطني في تغطية كورونا… جهود توعوية واستنفار لمواكبة مختلف الإجراءات
2020-03-31
وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم سيارة مع صهريج غاز على طريق حمص-تدمر
2020-03-31
رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤجل بطولة العالم للعبة إلى صيف 2022
2020-03-30
موري: أولمبياد طوكيو سينطلق في 23 تموز 2021
2020-03-30
رسمياً.. يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه
2020-03-28
أول مدرب في العالم يفقد وظيفته بسبب فيروس كورونا
2020-03-28
تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-03-27
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين
2020-03-27
برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا
2020-03-27
اقتصاد
رئيس مجموعة اليورو يحذر من تفكك منطقة العملة الأوروبية الموحدة
2020-03-31
مدير التأمين والمعاشات: توزيع رواتب المتقاعدين على مدار الشهر يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهل تسليم الرواتب
2020-03-31
وزارة التجارة الداخلية: إغلاق 28 فعالية تجارية مخالفة في دمشق وريفها
2020-03-31
الشركة الإيرانية للغاز: انفجار خط لنقل الغاز من إيران إلى تركيا
2020-03-31
مع انحسار انتشار فيروس كورونا.. الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته مجدداً
2020-03-31
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وارتفاع الأسهم
2020-03-31
نهاونديان: دول أوروبية وافقت على منح طهران قروضاً من صندوق النقد الدولي
2020-03-31
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الداخلية: تمديد إيقاف خدمات الشؤون المدنية والسجل العدلي والهجرة والجوازات والمرور حتى الـ 16 من نيسان
بدء ضخ المياه إلى مركز مدينة الحسكة بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين
تجدد عصيان إرهابيي “داعش” في سجن مدرسة الصناعة بمدينة الحسكة الذي تسيطر عليه قسد
الصحة: تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا
إسبانيا تسجل 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
برتوكول موحد لعلاج إصابات كوفيد ١٩ قريباً في المشافي-فيديو
الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم
تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الـ 16 من نيسان القادم
هيئة الضرائب والرسوم: تقديم التسهيلات للمستوردين لتأمين السلع الأساسية للسوق المحلية
ظريف ينتقد السير وراء المصالح السياسية في ظل انتشار كورونا
مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص
2020-03-31
2020-03-31
Fadi
سابق
مبادرات شبابية في المحافظات واستمرار حملات التعقيم للتصدي لكورونا
التالي
مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها
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