مبادرات شبابية في المحافظات واستمرار حملات التعقيم للتصدي لكورونا

محافظات-سانا

تواصلت حملات التنظيف والتعقيم والمبادرات الشبابية بالمحافظات في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ففي محافظة حماة نظم فريق عمل تطوعي حملة تحت شعار (إيد بإيد) تهدف إلى نشر الوعي وتوزيع مواد التعقيم والكمامات على مراكز الإقامة المؤقتة وعدد من المؤسسات الحكومية والصرافات الآلية وأماكن التجمع للوقاية من وباء كورونا.

وذكر عمار حاتم أحد أعضاء الفريق في تصريح لمراسل سانا أن الحملة مستمرة لليوم التاسع على التوالي وشملت عدداً من مراكز الإقامة المؤقتة ودار المسنين وجمعية الأطفال الأيتام والمصارف والأفران ومنافذ وصالات بيع السورية للتجارة والجهات العامة.

وأكد عدد من أعضاء الفريق التطوعي أن الحملة التي تعكس وعي الشباب السوري وتأتي في إطار التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي محافظة السويداء شملت حملات التعقيم مركز المدينة وأحياء الوحدة والحرية والنهضة والفرسان وقرية بهم وبلدة حبران بريف المحافظة.

وفي مدينة شهبا شملت الحملة تنظيف الشارع العام الممتد من البوابة الجنوبية إلى الشمالية ومواقع تابعة لشركة الكهرباء ومؤسسة المياه وفرع الاتصالات ومديريتي المالية والخدمات الفنية والمركز الصحي والمصرفين الزراعي والتوفير والمشفى والمجمع الحكومي والفرن الآلي وعدداً من منافذ بيع الخبز.

وفي محافظة القنيطرة شملت حملات النظافة والتعقيم الشوارع الرئيسة والأحياء في بلدة نبع الصخر وفي تجمع جديدة الفضل للنازحين بريف دمشق.

وفي محافظة حمص تتواصل حملات النظافة والتعقيم بمشاركة مؤسسات القطاع العام ومتطوعين من الجمعيات الأهلية وتغطي جميع أحياء المدينة باستخدام الصهاريج والمرشات الظهرية.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس المدينة بين أن حملات التعقيم تتم بالتوازي مع حملات النظافة اليومية وترحيل القمامة بالإضافة إلى ترحيل مكبات القمامة في المنطقة الصناعية والكراج الشمالي وبعض أحياء حمص القديمة.

وفي محافظة طرطوس تواصل الوحدات الإدارية ولجان الأحياء المشكلة عمليات التعقيم وبيع المواد الغذائية في الريف والخبز بالريف والمدينة.

وبين عضو المكتب التنفيذي في المحافظة راتب إبراهيم أن اللجان المعنية في قطاع منطقة صافيتا وبالتعاون مع السورية للتجارة قاموا بتوزيع المواد التموينية التي تباع بموجب البطاقة الإلكترونية على المواطنين في القرى الريفية البعيدة إضافة الى بيع الخبز من خلال سيارات جوالة وعبر المعتمدين منعاً للازدحام.

كما يواصل مجلس مدينة صافيتا حملات النظافة والتعقيم لأحياء المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث شملت الحملات مناطق طريق السويدة والخدمات الفنية وحوحو والكراج ومن الساحة الشرقية بالمدينة وصولاً لدوار السيد الرئيس ذهاباً وإياباً.