الطقس غداً.. الحرارة إلى انخفاض وأمطار غزيرة في مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا فوق مناطق متفرقة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة أحيانا وخاصة فوق المناطق الجنوبية حيث تتجاوز سرعة الهبات 75 كم/سا أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …