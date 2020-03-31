حظر التجول بين المحافظات يدخل حيز التنفيذ

دمشق-سانا

دخل حظر التجول بين المحافظات الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الأحد الماضي حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من مساء اليوم ويستمر لغاية 16-4-2020.

ولا يشمل القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي إضافة إلى الحالات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين (سيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية).

وكان قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم دخل حيز التنفيذ من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر.

وتأتي هذه القرارات استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

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