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الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين خلال 12 ساعة

2020-03-31

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه تمكن من إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين في محيط العاصمة طرابلس خلال 12 ساعة.

ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي عن المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط أبو بكر ادويهش قوله: إن “وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات”.

وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة مسيرة تركية بعد استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

ويمضي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

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