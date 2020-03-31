اتحاد الفلاحين: نقل المزروعات والمنتجات مستمر من المحافظات إلى المدن

دمشق-سانا

أكد الاتحاد العام للفلاحين استمرار نقل المزروعات والمنتجات من المحافظات إلى دمشق وبقية المدن يومياً وبشكل اعتيادي ودوري بهدف تغطية حاجات الأسواق.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين خالد خزعل لـ سانا أن هناك استثناء للشاحنات التي تقوم بنقل الخضار والفواكه والحليب ومشتقاته من قرارات منع التجوال والتنقل بهدف تسهيل مرورها بين جميع المحافظات والمدن لتأمين احتياجات المواطنين منها.

وذكر خزعل أن هناك تسهيلات مقدمة للفلاحين ليستمروا بعملهم في الحقول والمزارع من حيث تأمين الأسمدة والأعلاف وتسهيل سير شاحنات النقل.

ولفت إلى إقبال الفلاحين على الزراعة لزيادة الإنتاج وتلبية حاجات البلد في ظل الظروف الراهنة متوقعاً تحسن الإنتاج ولا سيما مادة البطاطا.

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