الداخلية: تمديد إيقاف خدمات الشؤون المدنية والسجل العدلي والهجرة والجوازات والمرور حتى الـ 16 من نيسان

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم قرارا مددت بموجبه إيقاف تقديم خدمات “الشؤون المدنية.. السجل العدلي.. الهجرة والجوازات.. المرور” لغاية الـ 16 من نيسان القادم وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتوفير أقصى معايير السلامة للمواطنين.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن إيقاف العمل في دوائر “الشؤون المدنية.. السجل العدلي.. الهجرة والجوازات.. المرور” اعتباراً من الـ 17 من آذار ولغاية الـ 2 من نيسان.