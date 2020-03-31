مدير التأمين والمعاشات: توزيع رواتب المتقاعدين على مدار الشهر يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهل تسليم الرواتب

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باسم الجاجة أهمية دور القرار الصادر أمس عن مجلس الوزراء بخصوص توزيع رواتب المدنيين والعسكريين المتقاعدين وورثتهم على مدار الشهر في تسهيل تسليم الرواتب وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمصارف والحد من حصول الازدحام سواء على الصرافات الآلية أو في المصارف ولدى المحاسبين في البريد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وأوضح الجاجة في تصريح لمندوب سانا أنه بموجب القرار المذكور بإمكان المتقاعدين العسكريين وورثتهم ممن لهم حسابات جارية استلام رواتبهم عبر الصراف الآلي بدءاً من العاشر من كل شهر وما بعد ذلك والمتقاعدين المدنيين وورثتهم ممن لهم حسابات أيضاً استلام رواتبهم عبر الصراف اعتباراً من العشرين من كل شهر وما بعد ذلك.

وبيّن مدير مؤسسة التأمين والمعاشات أن المتقاعدين العسكريين وورثتهم ممن لديهم دفاتر معاشات وقسائم بريد فيمكنهم استلام رواتبهم بدءاً من الخامس والعشرين من كل شهر وما بعد ذلك بينما يمكن للمتقاعدين المدنيين وورثتهم ممن لديهم دفاتر معاشات وقسائم بريد استلام رواتبهم في آخر يوم من كل شهر وما بعد ذلك.

وبالنسبة لمن يقبضون رواتبهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح الجاجة أنه بموجب القرار المذكور يمكن للمتقاعدين وورثتهم الذين لديهم حسابات في هذه المؤسسة قبض رواتبهم من الصراف الآلي بدءاً من الخامس عشر من كل شهر في حين بإمكان المتقاعدين ممن لديهم اسم في جداول الرواتب قبض رواتبهم من المحاسبين في الكوات البريدية بدءاً من العشرين من كل شهر.

وبموجب القرار فإن العاملين في الدولة القائمين على رأس عملهم لدى الجهات العامة وغيرهم يبدؤون باستلام الرواتب والأجور اعتباراً من اليوم الثالث والعشرين من كل شهر وما بعده.

وسيم العدوي

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency