حماة.. إصلاح الأعطال والانقطاعات بالشبكة الكهربائية جراء الظروف الجوية

حماة-سانا

أصلحت ورشات الشركة العامة لكهرباء حماة جميع الأعطال والانقطاعات على الشبكة الكهربائية الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة جراء المنخفض الجوي والرياح الشديدة خلال اليومين الماضيين والتي تسببت بإلحاق أضرار بخطوط التوتر المتوسط والمنخفض.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد الرعيدي في تصريح لمراسلة سانا أن ورشات الإصلاح والطوارئ قامت بإصلاح الأعطال الحاصلة بالشبكة الكهربائية في قرية السلوكية غرب المحافظة وصيانة خط جب رملة للتوتر المتوسط (20 ك.ف) إلى جانب معالجة انهيار شبكة التوتر المتوسط (20 ك.ف) على طريق عام سلحب أبو قبيس بطول (400 متر) حيث جرت إعادة تأهيل الشبكة مع تبديل عوازل توتر مكسورة وصيانة بارات وقاطع مركز تحويل الصفا الغربي وخط التوتر المتوسط (20 ك.ف) على خط الحرة في منطقة السقيلبية.

وأوضح أن الورشات نفذت أعمال وصل الكابلات الكهربائية الجديدة واستثمارها بدلاً من الكابلات المعطوبة نتيجة الحمولات الزائدة في مدينة محردة واستبدال كبل معطوب في دير شميل بمنطقة مصياف.

وأشار الرعيدي إلى أن الأعطال المتكررة جاءت نتيجة الرياح الشديدة والأحمال الكبيرة لافتاً إلى جهود عمال الطوارئ في إصلاح الأعطال رغم الظروف الجوية الصعبة.

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