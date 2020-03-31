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تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وارتفاع الأسهم

2020-03-31

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وصعود الأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 4ر0 بالمئة إلى 61ر1615 دولارا للأوقية كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بالنسبة ذاتها /4ر0/ بالمئة إلى /30ر1615/ دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين /1ر0/ بالمئة مسجلا /15ر724/ دولارا للأوقية بينما تراجع البلاديوم /7ر0/ بالمئة إلى /73ر2311/ دولارا للأوقية كما هبطت الفضة /1ر0/ بالمئة إلى /10ر14/

دولارا.

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