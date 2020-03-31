انتعاش أسعار النفط

سنغافورة-سانا

شهدت أسعار النفط انتعاشا قويا في تعاملات آسيا اليوم بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما مع تعزيز خطوات صناع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل فيروس كورونا لثقة المستثمرين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن خام تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 3ر7 بالمئة ليسجل 5ر21 دولارا للبرميل بينما سجل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعا نسبته 3ر3 بالمئة ليبلغ 5ر23 دولارا للبرميل.

وفي نيويورك انخفضت الأسعار أمس إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2002 مع تراجع برميل غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارا.

وتراجعت أسواق النفط في وقت فرضت فيه حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.