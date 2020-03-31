ارتفاع عدد الوفيات في أمريكا جراء كورونا.. وحاكم نيويورك يطلق نداء عاجلا لاحتواء تفشي الفيروس

واشنطن-سانا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل كبير وتخطى ثلاثة آلاف حالة بينما وصلت الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفاً وفق حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه وفقاً للجامعة فقد سجلت الولايات المتحدة لغاية اليوم وفاة 3008 أشخاص من أصل 163 ألفاً و429 شخصاً تأكدت مخبرياً إصابتهم بفيروس كورونا.

إلى ذلك وجه حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو نداء عاجلا لإنقاذ مدينة نيويورك وطلب عددا من الأطباء والمتطوعين مع تزايد عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات ما يعكس الحالة التي قد تعانى منها ولايات ومدن أمريكية أخرى في المستقبل القريب.

وقال كومو من فضلكم تعالوا وساعدونا في نيويورك الآن نحن بحاجة لأعمال الإغاثة في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات في ولاية نيويورك 1200 معظمهم في مدينة نيويورك نفسها.

وحذر كومو قائلا سواء أكانت ديترويت أم نيو أورليانز فان هذا ما سيكون عليه الحال في كل أرجاء البلاد.

ووصلت سفينة مستشفى تابعة للبحرية الأمريكية وعلى متنها 1000 سرير إلى ميناء في نيويورك للمساعدة في تخفيف الأزمة التي تجتاح المدينة لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس لمنح المستشفيات المكتظة فرصة للتعامل مع أولئك الذين يعانون من كورونا.

وقال كومو إن أي شخص يقول إن هذا الوضع هو حالة محصورة في مدينة نيويورك فقط يعاني من حالة إنكار وسوف نرى هذا الفيروس ينتشر عبر البلاد فليس هناك أمريكي محصن ضده.

وكشفت مشاهد مروعة من مستشفيات في نيويورك الولاية الأكثر تضرراً بالوباء وفي أنحاء أخرى من البلاد أن المنظومة الصحية الأمريكية عاجزة عن التعامل مع الأزمة وتفتقر إلى إمدادات أساسية مثل الكمامات والألبسة الواقية وكذلك أيضاً إلى معدات منقذة للحياة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.