31 آذار 2009 – بدء انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق

دمشق-سانا

1866 البحرية الملكية الإسبانية تقصف /ميناء فالباريسو/ في تشيلي.

1889 الافتتاح الرسمي لبرج ايفل.

1909 بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.

1917 الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها إلى جزر العذراء الأمريكية.

1921 تشكيل سلاح الجو الملكي الأسترالي.

1931 زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.

1979 انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطا وإعلان استقلال الجزيرة.

2009 بدء انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد .

2014 وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا في تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم

1819 الأمير شلودفيغ مستشار ألمانيا.

1890 وليم لورنس براغ عالم فيزياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

1906 شينيتشيرو توموناغا عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1941 لويس إغنارو عالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

من وفيات هذا اليوم

1727 إسحاق نيوتن عالم رياضيات وفيزياء إنكليزي ومكتشف الجاذبية.

1917 إميل فون بهرنغ طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1901.

1978 تشارلز بست عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.

2001 كليفورد شال عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.

اعياد ومناسبات

يوم الحرية في مالطا.

يوم الجيولوجيين في دول الاتحاد السوفييتي.