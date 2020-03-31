أكثر من 36 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في دول العالم

باريس- سانا

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 36674 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن عدد الإصابات التي تم إحصاؤها رسمياً في 184 بلداً ومنطقة تخطى 757940 في الوقت الذي شفي فيه 148700 مصاباً.

وتتساوى إيطاليا وإسبانيا من حيث الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 812 حالة تليهما الولايات المتحدة مع 477 حالة.

وفي إيطاليا التي سجلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط بلغ عدد الوفيات 11591 والإصابات 101739 بينما شفي 12384 وسجلت إسبانيا 7340 وفاة وإصابة 81470 إصابة بينما في الصين من دون هونغ كونغ وماكاو بلغ عدد الإصابات 81470 حالة وتم تسجيل 31 جديدة وتم تسجيل 31 إصابة جديدة وأربع وفيات بينما بلغت حصيلة الوفيات 3304 حالات وتماثل للشفاء 75448 شخصاً من الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مع 153246 إصابة في حين بلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 2828 كما سجلت أنغولا اليوم أولى وفياتها جراء الفيروس.