سورية تنال الجائزة الأولى والثالثة عن فئة شعر التفعيلة بمسابقة همسة الدولية

دمشق-سانا

نالت سورية المركزين الأول والثالث عن فئة شعر التفعيلة بمسابقة مهرجان همسة الدولي للفنون والآداب في مصر عن دورة الفنان محمد صبحي لعام 2020.

وحاز على المركز الأول الشاعر السوري فارس دعدوش عن قصيدة “نقلة البيدق العربي” والمركز الثاني للشاعر التونسي أمين دمق عن قصيدة “مروادة” والمركز الثالث جاء مناصفة بين الشاعرتين السورية ناهد شبيب عن قصيدة “المزاد” والتونسية سندس الرقيق عن قصيدة “كبرياء”.

وفي تصريح لـ سانا بين الشاعر دعدوش أن فوزه بالمركز الأول في المسابقة سبقه حصوله على المركز الثاني عام 2018 لافتاً إلى أن دافعه بالمشاركة نابع من حسه القومي كونه يؤمن بالعروبة كما أنها محاولة لتحدي ظروف الحرب التي عشناها خلال تسع سنوات خلت إضافة إلى رغبته في أن يثبت لنفسه أنه كأغلب السوريين قادر على النهوض بعد كل كبوة انطلاقاً من رفض الموت والإيمان بالإنسانية والمحبة.

وبين أنه اختار المشاركة بقصيدة كتبها منذ نحو نصف عام تقريباً تحمل اسم “نقلة البيدق العربي” وهي تحاكي الواقع العربي قديماً وحديثاً وتحمل إشارات دينية وتاريخية تحث على التآخي ودفن النكبات والإيمان بالشروق العربي ولو بعد حين.

وحاول دعدوش في القصيدة ربط الواقع العربي برقعة شطرنج وإقامة شبكة علاقات بين أحجار الرقعة وبعض الرموز والأحداث التاريخية العربية مبيناً أن اختياره للقصيدة جاء لأنها “الأقرب من روحه” بين قصائده كونه كتبها “بدمع القهر وصبب بها حمم وجعه العربي والسوري”.

وأكد دعدوش إيمانه بالشباب السوري الواعي الحامل أعباء المسؤوليات والقادر على الإبداع في أي مجال ولا سيما الأدبي والشعري الذي تحمل نتاجاته فكراً حداثوياً يفتح آفاقاً جديدة لبنية القصيدة العربية دون أن يلغي جماليات الكلاسيك والتراث.

يذكر أن الشاعر فارس دعدوش 28 عاماً ابن وأخ لشهيد وهو حاصل على دبلوم التكامل الإعلامي 2018 ويدرس حاليا هندسة الحواسيب والأتمتة وفي كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق.

رشا محفوض