مادورو: الولايات المتحدة تزور الحقائق وتنتهج سياسات عدوانية

كاراكاس-سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة تقوم بتزوير الحقائق عبر إطلاقها اتهامات ومزاعم كاذبة بحقه ومسؤولي بلاده.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مادورو قوله في رسالة وجهها لقادة العالم إن إدارة الولايات المتحدة تزور الحقائق وهي ضالعة بتزويد الضابط المنشق كليفر الكالا بالسلاح وتدريب مجموعات في كولومبيا بينما اعتبروا الكالا جزءا من الحكومة الفنزويلية مطالبا الحكومات بدعمه أمام سياسة أمريكا العدوانية في ظل الانتشار المتسارع لوباء كورونا.

وأضاف مادورو أن بلاده تواجه وباء كورونا بسياسة حكيمة لتحمي شعبها وتسعى دوما نحو السلام والدفاع عن سيادة فنزويلا.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا حذر في الـ 26 من آذار الجاري من أن مزاعم واشنطن واتهام الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين بـ “الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات” تمثل “انقلابا في شكل جديد”.