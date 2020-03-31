فيلمان روائيان جديدان ضمن عروض السينما في بيتك

دمشق-سانا

ضمن عروض “السينما في بيتك” التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم هذا الأسبوع فيلمان روائيان طويلان من أحدث إنتاجات المؤسسة بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض فيلمي الاعتراف للمخرج باسل الخطيب وعزف منفرد للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد حيث تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الفيلمين سيبقيان متاحين للمشاهدة لمدة أسبوع بعد إتاحة عرض فيلمي “أمينة” للمخرج أيمن زيدان و -درب السما للمخرج جود سعيد الأسبوع الفائت.