أكثر من 4300 إصابة و418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد 3024 حالة وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون قوله في تصريح إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 44550 حيث سجلنا اليوم 4376 حالة جديدة بالفيروس مشيرا إلى أن أكثر من 21 ألف مصاب يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 5107 حالتهم خطرة.

وبهذا الرقم تصبح فرنسا رابع دولة يتجاوز فيها عدد وفيات المرض ثلاثة آلاف بعد الصين وإيطاليا وإسبانيا.

بدوره أكد معهد الصحة العامة في النرويج ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 26 حالة في حين وصل إجمالي عدد المصابين إلى 4226 ألف شخص.

في غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 4 وفيات جديدة في بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي الى 13 حالة بينما سجلت 1836 إصابة بالمرض.

من جهته أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا أن الإغلاق التام المفروض على 60 مليون إيطالي منذ نحو ثلاثة أسابيع سيمدد على الأقل حتى الـ 12 من نيسان القادم.

ويأتي الإعلان عن تمديد الإغلاق التام في توقيت تظهر فيه إيطاليا التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مؤشرات مشجعة إلى قرب السيطرة على تفشي الوباء علما أن البلاد سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 812 وفاة.