تجدد عصيان إرهابيي “داعش” في سجن مدرسة الصناعة بمدينة الحسكة الذي تسيطر عليه قسد

الحسكة-سانا

تجدد عصيان إرهابيي “داعش” في مقر مدرسة الصناعة بمدينة الحسكة والذي حولته مجموعات “قسد” إلى سجن يضم نحو 4000 إرهابي ينتمون لنحو 50 جنسية عربية وأجنبية.

وأكدت مصادر محلية لمراسل سانا تجدد الفوضى داخل السجن بعد سيطرة إرهابيي “داعش” على طابق كامل ضمن مقر السجن لليوم الثاني وتكسير النوافذ والجدران وكاميرات المراقبة وسط محاولات مجموعات “قسد” السيطرة على الموقف وإنهاء حالة العصيان بدعم من الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي.

وأشارت المصادر إلى فرار عدد من الإرهابيين باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الحسكة وتحديداً إلى قرية العريشة ومدينة الشدادي وسط أنباء عن استنفار لطيران الاحتلال الأمريكي المروحي في مهبط الحوامات بمدينة الشدادي.

ويوجد في حي غويران بمدينة الحسكة السجن المركزي الذي يضم نحو 3000 من إرهابيي تنظيم “داعش” وسجن مدرسة الصناعة الذي يضم قرابة 4000 إرهابي إضافة إلى عدد من المدنيين الذي اعتقلتهم مجموعات قسد ويشرف عليها الاحتلال الأمريكي .