إيصال الخضار والفواكه إلى منازل الأهالي بحمص في إطار إجراءات التصدي لكورونا

حمص-سانا

بدأت محافظة حمص بتسيير عدد من السيارات الصغيرة التي تحمل الخضار والفواكه إلى أحياء المدينة لإيصال هذه المواد إلى الأهالي في منازلهم بأسعار مناسبة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص أن هذه المبادرة تقام بالتعاون مع مجلس المدينة ولجان الأحياء والفعاليات الأهلية لتوزيع المواد الأساسية للمواطنين مشيراً إلى أن المبادرة بدأت في أحياء الغوطة وكرم اللوز وسيتم تعميمها على بقية أحياء المدينة والريف، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقا تسيير سيارات للمؤسسة السورية للتجارة تحمل المواد الغذائية الأساسية وسيارات برادات صغيرة تحمل الفروج واللحوم إضافة لسيارات بيع الخبز.

بدوره أشار محمد نزيه الحزام رئيس لجنة سوق الهال في حمص إلى أن المبادرة انطلقت بتوزيع الخضار والفواكه بالأسعار المحددة لكل عائلة في منزلها.

من جانبه أكد ملاذ السباعي رئيس لجنة حيي الغوطة والحمراء أن مبادرة التوزيع على الأحياء تركت أثراً إيجابياً لدى الأهالي وشكلت حالة من الاطمئنان لهم بأن احتياجاتهم الأساسية مؤمنة.

وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم للمبادرة التي قامت بها محافظة حمص والتي تسهم في بقائهم بمنازلهم في إطار إجراءات التصدي للفيروس.

مثال جمول