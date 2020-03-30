بالصور.. دخول حظر التجول في يومه السادس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات
2020-03-30
الحزب العربي الديمقراطي الناصري: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية بلطجة أمريكية
2020-03-30
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية إجرامية
2020-03-30
برلمانية مصرية: الحصار الاقتصادي على سورية يتعارض مع المفاهيم الإنسانية
2020-03-28
سورية وروسيا: واشنطن تنقل معدات للإرهابيين في مخيم الركبان تحت ستار المساعدات الإنسانية
2020-03-28
الحزب السوري القومي الاجتماعي: واشنطن مصرة على الاستثمار بالإرهاب
2020-03-28
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
2020-03-26
محليات
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة: يوم الأرض مناسبة دائمة لتأصيل الثوابت والمبادئ النضالية
2020-03-30
وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء حادث سير على طريق حمص طرطوس
2020-03-30
التربية تخصص مراكز طوارئ للاستشارات الطبية وأرقاماً ساخنة للرد على الاستفسارات حول فيروس كورونا
2020-03-30
فريق تطوعي من اتحاد عمال دمشق يعقم مبنى وكالة سانا
2020-03-30
تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الـ 16 من نيسان القادم
2020-03-30
طرطوس اليوم.. في ظل الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا (صور)
2020-03-30
مؤسسة الإسكان: مهلة جديدة للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم
2020-03-30
رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤجل بطولة العالم للعبة إلى صيف 2022
2020-03-30
موري: أولمبياد طوكيو سينطلق في 23 تموز 2021
2020-03-30
رسمياً.. يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه
2020-03-28
أول مدرب في العالم يفقد وظيفته بسبب فيروس كورونا
2020-03-28
تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-03-27
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين
2020-03-27
برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا
2020-03-27
اقتصاد
هيئة الضرائب والرسوم: تقديم التسهيلات للمستوردين لتأمين السلع الأساسية للسوق المحلية
2020-03-30
هبوط أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين للسيولة النقدية
2020-03-30
أسعار النفط تنخفض لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً
2020-03-30
الاقتصاد تسمح باستيراد الدقيق لكل المستوردين من تجار وصناعيين
2020-03-29
زراعة الحسكة: لا أضرار على المحاصيل جراء الأمطار الغزيرة
2020-03-29
توفير وبيع البطاطا من المنتج إلى المواطنين مباشرة بسعر التكلفة بالسويداء
2020-03-28
المالية تدعو العاملين في الدولة ممن لم يستلموا رواتبهم لاستلامها قبل الثانية عشرة من ظهر الغد
2020-03-28
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الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم
إسبانيا تسجل 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الـ 16 من نيسان القادم
هيئة الضرائب والرسوم: تقديم التسهيلات للمستوردين لتأمين السلع الأساسية للسوق المحلية
ظريف ينتقد السير وراء المصالح السياسية في ظل انتشار كورونا
ثلاثة لقاحات روسية واعدة مضادة لكورونا في طريقها إلى النور
بالصور.. دخول حظر التجول في يومه السادس
2020-03-30
طرطوس
القامشلي
دير الزور
حظر التجول
2020-03-30
seba
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تصوير وسيم خير بك
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