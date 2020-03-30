الصين تطالب أمريكا بوقف التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية

بكين-سانا

طالبت الصين الولايات المتحدة اليوم بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا مؤكدة أن فنزويلا دولة مستقلة وذات سيادة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ قولها في بيان رداً على اتهامات وادعاءات واشنطن الجديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن “الصين عارضت على الدوام أي قوة خارجية تتعدى على سيادة فنزويلا وتتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كما أنها تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية”.

وشددت هوا على أن “الصين تدعو جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الشعب الفنزويلي والالتقاء في منتصف الطريق والقيام بالمزيد لحماية الاستقرار في فنزويلا والمنطقة إضافة إلى تعزيز التسوية السلمية للقضية الفنزويلية”.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا حذر في الـ 26 من آذار الجاري من أن مزاعم واشنطن واتهام الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين بـ “الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات” تمثل “انقلاباً في شكل جديد”.

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