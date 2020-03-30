إقالة وزير الصحة الأوكراني بسبب انتشار فيروس كورونا

كييف-سانا

أقال البرلمان الأوكراني اليوم وزير الصحة في البلاد إيليا يمتس من منصبه بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن مصدر في وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب “خادم الشعب” الذي يترأسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قوله إن الوزير يمتس فشل في تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

وأيد هذا القرار باجتماع استثنائي 271 نائباً من أصل 450 من أعضاء البرلمان.

واقترح البرلمان على رئيس أوكرانيا تعيين الرئيس السابق لإدارة الدولة الإقليمية في مقاطعة أوديسا مكسيم ستيبانوف في منصب وزير الصحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة في أوكرانيا في وقت سابق بإصابة 480 شخصاً بفيروس كورونا المستجد جائحة كوفيد 19 في البلاد وتسجيل وفاة 11 شخصاً.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency