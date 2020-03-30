موري: أولمبياد طوكيو سينطلق في 23 تموز 2021

طوكيو-سانا

أعلن يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي اليوم إن الدورة المقبلة للأولمبياد ستنطلق في 23 تموز 2021 بعد تأجيلها في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح موري في بيان نقلته رويترز إن الدورة المقبلة للأولمبياد ستستمر حتى الثامن من آب 2021 لافتاً إلى أن دورة الألعاب البارالمبية لأصحاب الاحتياجات الخاصة ستقام أيضاً في الفترة بين 24 آب والخامس من أيلول 2021.

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