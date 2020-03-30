SCS-NET
الشريط الأخباري

موري: أولمبياد طوكيو سينطلق في 23 تموز 2021

2020-03-30

طوكيو-سانا

أعلن يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي اليوم إن الدورة المقبلة للأولمبياد ستنطلق في 23 تموز 2021 بعد تأجيلها في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح موري في بيان نقلته رويترز إن الدورة المقبلة للأولمبياد ستستمر حتى الثامن من آب 2021 لافتاً إلى أن دورة الألعاب البارالمبية لأصحاب الاحتياجات الخاصة ستقام أيضاً في الفترة بين 24 آب والخامس من أيلول 2021.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

دعوات لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا

واشنطن-سانا طالب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى اليوم بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بسبب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved