طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات

القاهرة-سانا

جدد الطلبة السوريون الدارسون في مصر وقوفهم الى جانب الوطن سورية شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة التحديات وخاصة تحرير الأرض السورية من الإرهاب والاحتلال.

وتعهد الطلبة في بيان للاتحاد الوطني لطلبة سورية/فرع مصر بمناسبة الذكرى السبعين ليوم الطالب العربي السوري بالبقاء أوفياء لدماء شهداء الوطن الأبرار ولتضحيات الجيش العربي السوري الباسل في ميادين الدفاع عن أرض الوطن من المعتدين والغزاة والإرهابيين مؤكدين من جديد تضامنهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم وتشبثهم بمبادئه وثوابته الراسخة التي تجسد تطلعات الشعب في تحرير كل شبر من التراب السوري المحتل وتحقيق النصر المؤزر على الإرهاب.

وجدد الطلبة العهد بمواصلة تحصيلهم العلمي للعودة إلى حضن الوطن للإسهام في إعادة إعمار سورية وفق أسس عصرية حضارية والوقوف في خندق الصمود مع أبطال الجيش العربي السوري معبرين عن افتخارهم وتقديرهم لبطولات الجيش العربي السوري وانتصاراته وتضحياته في معركته للتصدي للإرهابيين وتنظيماته.

وشدد البيان على أن سورية ستبقى درة وضاءة عبر الزمن وسيبقى علمها مرفرفاً في سماء الوطن الغالي سورية رغم إرهاب المتآمرين ودنس الطامعين.