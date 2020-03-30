المجلس الوطني الفلسطيني: الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه

عمان-سانا

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية لم ولن تنجح في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش فيها جيلاً بعد جيل منذ آلاف السنين.

ونقلت وكالة وفا عن المجلس قوله بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 44 ليوم الأرض إن سياسات الاحتلال في الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين وهدم البيوت ومخططاته لتهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها المسيحية والاسلامية وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال كلها لم ولن تنجح في ثني الشعب الفلسطيني عن التشبث بأرضه .

وأشار المجلس إلى أن يوم الأرض يأتي هذا العام والفلسطيني يتعرض لهجومين متزامنين أولهما وباء كورونا والثاني الاحتلال الذي يسابق الزمن لتنفيذ بنود ما تسمى “صفقة القرن” الأمريكية لاقتلاعه من أرضه في انتهاك واعتداء صارخين على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 واتفاقية لاهاي لعام 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة 1949.

وشدد المجلس على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة النضال والشهادة لاستعادة حقوقه وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.