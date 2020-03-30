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عــاجــل وكالات: إسبانيا تعلن عن 812 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى 700 ألف إصابة في العالم

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وكالات: إسبانيا تعلن عن 812 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

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