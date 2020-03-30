وكالات: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى 700 ألف إصابة في العالم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية إجرامية
2020-03-30
برلمانية مصرية: الحصار الاقتصادي على سورية يتعارض مع المفاهيم الإنسانية
2020-03-28
سورية وروسيا: واشنطن تنقل معدات للإرهابيين في مخيم الركبان تحت ستار المساعدات الإنسانية
2020-03-28
الحزب السوري القومي الاجتماعي: واشنطن مصرة على الاستثمار بالإرهاب
2020-03-28
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
2020-03-26
باروبيك: دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية تسبب بإطالة أمد الأزمة
2020-03-26
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
محليات
أمطار متفرقة فوق مناطق عدة وسرعة الرياح تتجاوز 60 كم/سا في المنطقة الجنوبية والوسطى
2020-03-30
أمطار في معظم المحافظات أغزرها 118 مم في صلنفة باللاذقية
2020-03-30
من هم الأشخاص الذين تم استثناؤهم من قرار منع التجول بين المحافظات؟
2020-03-29
حملات تطوعية في المحافظات لإيصال الخبز إلى المنازل واستمرار حملات التعقيم للتصدي لكورونا
2020-03-29
حملات تعقيم وتنظيف في عدد من المحافظات للتصدي لفيروس كورونا
2020-03-29
دخول قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وأريافها حيز التنفيذ
2020-03-29
وزارة التجارة الداخلية: حجز المواد الغذائية والعلفية وبيعها بشكل مباشر عند التلاعب بأسعارها والاحتكار
2020-03-29
رياضة
رسمياً.. يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه
2020-03-28
أول مدرب في العالم يفقد وظيفته بسبب فيروس كورونا
2020-03-28
تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-03-27
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين
2020-03-27
برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا
2020-03-27
تأجيل سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية بسبب فيروس كورونا
2020-03-26
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات
2020-03-25
اقتصاد
أسعار الذهب تهبط مع اتجاه المستثمرين للسيولة النقدية
2020-03-30
هيئة الضرائب والرسوم: تقديم التسهيلات للمستوردين لتأمين السلع الأساسية للسوق المحلية
2020-03-30
أسعار النفط تنخفض لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً
2020-03-30
الاقتصاد تسمح باستيراد الدقيق لكل المستوردين من تجار وصناعيين
2020-03-29
زراعة الحسكة: لا أضرار على المحاصيل جراء الأمطار الغزيرة
2020-03-29
توفير وبيع البطاطا من المنتج إلى المواطنين مباشرة بسعر التكلفة بالسويداء
2020-03-28
المالية تدعو العاملين في الدولة ممن لم يستلموا رواتبهم لاستلامها قبل الثانية عشرة من ظهر الغد
2020-03-28
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وكالات: إسبانيا تعلن عن 812 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة
وكالات: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى 700 ألف إصابة في العالم
2020-03-30
2020-03-30
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