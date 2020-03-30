الحشد الشعبي العراقي يصد هجوماً لإرهابيي داعش غربي محافظة الأنبار

بغداد-سانا

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم صد هجوم لإرهابيي تنظيم داعش على منطقة عكاشات غربي محافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله قوله في بيان إن “اللواء 18 في الحشد الشعبي تمكن من صد هجوم لعدد من الإرهابيين حاولوا الاعتداء على قطعات الحشد مستخدمين قذائف هاون وأسلحة متوسطة وخفيفة لكن سرعة الرد حسمت الموقف”.

وأضاف نصر الله إن “الهجوم أسفر عن جرح عنصرين من حرس الحدود وعنصر من الحشد الشعبي تابع للواء 18” لافتاً إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار في عمق الصحراء بعد الرد عليهم.

وأصيب أمس أربعة من عناصر الشرطة العراقية بجروح جراء هجوم إرهابي جنوب محافظة صلاح الدين وسط العراق.