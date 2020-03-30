عصيان في سجن غويران بالحسكة الذي يضم إرهابيين من (داعش) وتسيطر عليه (قسد) وأنباء عن فرار عدد منهم

الحسكة-سانا

كشفت مصادر محلية عن وقوع عصيان وفوضى في أحد السجون التي تضم آلافا من إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي والذي تسيطر عليه مجموعات “قسد”المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية وفرار عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري.

ونقل مراسل سانا في الحسكة عن المصادر قولها إن عصيانا وحالة من الفوضى وقعت في سجن غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة مجموعات “قسد” والذي يضم قرابة 3000 من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف الدولي غير الشرعي حام فوق المنطقة وألقى قنابل مضيئة لافتة إلى هروب عدد من السجناء من إرهابيي تنظيم “داعش” باتجاه الريف الجنوبي للحسكة مع إطلاق نار وتحليق كثيف لطيران الاحتلال الأمريكي.

ويضم سجن غويران يضم قرابة 3000 من إرهابيي تنظيم “داعش”من مختلف الجنسيات إضافة لعدد من المدنيين الذين اعتقلتهم مجموعات “قسد”ويشرف عليه الاحتلال الأمريكي.