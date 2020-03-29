فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا: الفيروس سيقتل 200 ألف أمريكي

واشنطن-سانا

توقع عضو فريق البيت الأبيض لمحافكة فيروس كورونا أنطوني فاوتشي أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين مئة ومئتي ألف أمريكي وإصابة الملايين في ضوء التفشي المتسارع للمرض في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي لقناة”سي ان ان “الأمريكية : من الصعب للغاية في الظروف الحالية التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع على خلفية تفشي المرض مؤكدا في الوقت ذاته أن الفيروس سيطال الملايين.

كما توقع أن تواجه مدن أمريكية عدة قريبا نقصا في أجهزة التنفس الاصطناعي وأن تبرز الحاجة لهذه الأجهزة في مدينة نيو أورلينز أكبر مدن ولاية لويزيانا في غضون أسبوع.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى أكدت في وقت سابق اليوم أن إنكار الرئيس دونالد ترامب الحقائق وتأخره فى اتخاذ القرارات يتسبب بإزهاق أرواح الأمريكيين وطالبت بفتح تحقيق في تعامل ترامب مع الأزمة بعد انتهائها.

وتتوالى الانتقادات لطريقة إدارة الرئيس الأمريكى أزمة انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حيث اعتبر العديد من النواب والشخصيات أن ما يهم ترامب هو الاقتصاد فقط دون الاكتراث لحياة الأمريكيين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من ألفي حالة وفاة بالفيروس وإصابة أكثر من 125 ألف شخص به .