السوري القومي الاجتماعي: المقاومة السبيل الوحيد لتحرير فلسطين

بيروت-سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق المغتصبة وتحرير فلسطين والتخلص من الإرهاب الصهيوني والتكفيري.

وقال الحزب في بيان له اليوم بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف يوم غد:”يمر يوم الأرض هذا العام والعالم يواجه وباء جرثوميا يهدد الإنسانية جمعاء غير أن الوباء الأخطر هو الذي جسدته الصهيونية العنصرية باحتلالها فلسطين وارتكاب أفظع جرائم القتل الوحشي بحق شعبنا” داعيا إلى مزيد من النضال والثبات في ساحات المواجهة وممارسة كل أشكال المقاومة للتحرير والعودة.

وأضاف الحزب في بيانه:”إن التصدي للأوبئة الفتاكة على اختلاف صنوفها ومسمياتها واجب إنساني وأخلاقي وعلى العالم الإنساني الحر بعد الانتصار على وباء كورونا أن ينصر قضايا الشعوب العادلة ولا سيما قضية الشعب الفلسطيني لتتخلص من وباء الصهيونية العنصرية”.