الجو غائم جزئياً وهبات الرياح تتجاوز 60 كم/سا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية والجزيرة نهاراً حيث يستقر الجو تدريجياً خلال ساعات المساء والليل وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 18-12

المنطقة الجنوبية 18-12

المرتفعات الجبلية 12-7

المنطقة الوسطى 17-13

المنطقة الساحلية 18-16

المنطقة الشمالية 17-12

منطقة الجزيرة 18-12

المنطقة الشرقية 21-13

منطقة البادية 19-12.