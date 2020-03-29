من هم الأشخاص الذين تم استثناؤهم من قرار منع التجول بين المحافظات؟

دمشق-سانا

أكدت وزارة الداخلية أنها ستكثف الدوريات على مدار الـ 24 ساعة لضمان حسن التزام المواطنين بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التجول بين المحافظات اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 31-3-2020 ولغاية 16-4-2020.

وبينت الوزارة في تعميم لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن متابعة تنفيذ عملية منع التجول ستتم من قبل قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية وبالتنسيق مع قادة شرط المحافظات.

ويستثنى من منع التجول وفق تعميم الوزارة الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية والعاملون في رئاسة مجلس الشعب المزودون بمهمات رسمية صادرة من رئيس مجلس الشعب والقضاة ومن يحملون مهمات صادرة من الوزراء في دمشق وريفها /ويراعى ان تكون بالحد الأدنى/ والعاملون في الجهات العامة الذين تقتضي الضرورة استمرارهم بعملهم المزودون بمهمات أو تصاريح من المحافظين.

كما يستثنى عمال وآليات القطاع الإنتاجي /الزراعي والصناعي/ من القطاعين العام والخاص وسيارات شحن المواد الأولية والخضار والفواكه واللحوم ومشتقات الالبان وآليات القطاع الإنتاجي “السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة والمغلقة” بما يضمن وصولها الى الأسواق وعودتها الى أماكن الإنتاج من أجل توفير متطلبات السوق المحلية إضافة إلى قطاعات الخدمات الأساسية /الصحة والنظافة والتعقيم وغيرها/ وتسهيل حركة الآليات التي تسهم في إيصال هذه الخدمات إلى المستفيدين بالتنسيق مع المحافظين.

وتستثنى أيضا الكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي العام والخاص من أطباء وصيادلة ومخبريين وممرضين وقابلات وفنيين في جميع الأوقات ممن يحملون بطاقات نقابية او مزودون بمهمات رسمية من جهات عملهم والعاملون في الهلال الأحمر العربي السوري المزودون بمهمات رسمية من المحافظين والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في سورية المزودون بمهمات رسمية صادرة من وزارة الخارجية والمغتربين.