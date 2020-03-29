بيلوسي: إنكار ترامب للحقائق يتسبب في إزهاق أرواح الأمريكيين

واشنطن-سانا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن إنكار الرئيس دونالد ترامب للحقائق وتأخره في اتخاذ القرارات يتسبب في إزهاق أرواح الأمريكيين.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بيلوسي قولها في تصريح اليوم إن إنكار ترامب للحقائق منذ البداية كان قاتلاً.. وتأخره في الحصول على المعدات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا أمر قاتل أيضاً، مشيرة إلى أن تقليل ترامب من شأن حدة الوباء مع بداية تفشيه دفع ثمنه الأمريكيون بحياتهم.

وطالبت بيلوسي بفتح تحقيق في تعامل ترامب مع الأزمة بعد انتهائها موضحة أن بلادها لا تمتلك ما يكفي من أدوات الكشف عن الفيروس فضلاً عن عدم امتلاك عمال الصحة لمعدات الوقاية ما يعرض حياتهم للخطر.

وتتوالى الانتقادات لطريقة إدارة الرئيس الأمريكي لأزمة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث اعتبر العديد من النواب والشخصيات أن ما يهم ترامب هو الاقتصاد فقط دون الاكتراث لحياة الأمريكيين.

في سياق متصل حذر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو من سيناريو مرعب ينتظر المدينة حيث ستنفد فيها كل الإمدادات الطبية الأساسية والفردية بحلول الـ 5 من نيسان المقبل.

وأاعلن دي بلاسيو في تصريحات لقناة “سي ان ان” أن المدينة تواجه تصعيداً حاداً مع مرور الأيام مشبهاً الوضع الحالي بجائحة الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم منذ 100 عام.

وأضاف دي بلاسيو أنه مع تسجيل المدينة أكثر من 30000 حالة مؤكدة من الإصابة بكورونا المستجد ومع وصول عدد حالات الوفاة إلى 672 باتت إمكانية الاستجابة للأزمة على النطاق المطلوب محدودة مؤكداً أن المدينة تعاني نقصاً حاداً في أجهزة التنفس وهناك حاجة لإحضار أعداد كبيرة من الأطباء والممرضات العسكريين والمدنيين لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي المحلي الذي يعاني من الإجهاد.