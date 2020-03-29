وزارة الصحة: وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.. تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانية مصرية: الحصار الاقتصادي على سورية يتعارض مع المفاهيم الإنسانية
2020-03-28
سورية وروسيا: واشنطن تنقل معدات للإرهابيين في مخيم الركبان تحت ستار المساعدات الإنسانية
2020-03-28
الحزب السوري القومي الاجتماعي: واشنطن مصرة على الاستثمار بالإرهاب
2020-03-28
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
2020-03-26
باروبيك: دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية تسبب بإطالة أمد الأزمة
2020-03-26
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
خبير تشيكي: أردوغان يبتز أوروبا لدعم عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-25
محليات
حملات تعقيم وتنظيف في عدد من المحافظات للتصدي لفيروس كورونا
2020-03-29
دخول قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وأريافها حيز التنفيذ
2020-03-29
وزارة التجارة الداخلية: حجز المواد الغذائية والعلفية وبيعها بشكل مباشر عند التلاعب بأسعارها والاحتكار
2020-03-29
القيادة العامة للجيش: إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين ممن أتموا ثلاث سنوات ولصف الضباط والأفراد ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات
2020-03-29
الحرارة توالي انخفاضها وأمطار غزيرة متوقعة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
2020-03-29
منح تسهيلات لحركة العاملين في رئاسة مجلس الشعب والقضاة ومنع التجمعات لإقامة الأفراح والتعازي بالأرياف
2020-03-28
المجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول بسبب الظروف الراهنة
2020-03-28
رياضة
رسمياً.. يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه
2020-03-28
أول مدرب في العالم يفقد وظيفته بسبب فيروس كورونا
2020-03-28
تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-03-27
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين
2020-03-27
برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا
2020-03-27
تأجيل سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية بسبب فيروس كورونا
2020-03-26
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات
2020-03-25
اقتصاد
الاقتصاد تسمح باستيراد الدقيق لكل المستوردين من تجار وصناعيين
2020-03-29
زراعة الحسكة: لا أضرار على المحاصيل جراء الأمطار الغزيرة
2020-03-29
توفير وبيع البطاطا من المنتج إلى المواطنين مباشرة بسعر التكلفة بالسويداء
2020-03-28
المالية تدعو العاملين في الدولة ممن لم يستلموا رواتبهم لاستلامها قبل الثانية عشرة من ظهر الغد
2020-03-28
السورية للتجارة تصدر نشرة يومية بأسعار الخضار والفواكه واللحوم في صالاتها
2020-03-28
خسائرها تتجاوز تريليوني دولار.. فيروس كورونا يشل السياحة العالمية
2020-03-27
الدولار يسجل أكبر هبوط أسبوعي في عشر سنوات
2020-03-27
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مجلس الوزراء: حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة مساء الثلاثاء القادم وحتى 16 نيسان
الاقتصاد تسمح باستيراد الدقيق لكل المستوردين من تجار وصناعيين
جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين يقطعون مجدداً المياه عن الحسكة
القيادة العامة للجيش: إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين ممن أتموا ثلاث سنوات ولصف الضباط والأفراد ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات
وزير الداخلية: قرار منع التنقل بين كل محافظة وأريافها هدفه تخفيف التجمعات والحفاظ على السلامة العامة
سورية وروسيا: واشنطن تنقل معدات للإرهابيين في مخيم الركبان تحت ستار المساعدات الإنسانية
الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا: تسيير سيارات محملة بالخضار والفواكه من أسواق الهال إلى الأرياف ومراكز المدن
المالية تدعو العاملين في الدولة ممن لم يستلموا رواتبهم لاستلامها قبل الثانية عشرة من ظهر الغد
تمديد تعطيل المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والجامعات والمعاهد العليا والتقانة حتى 16 نيسان
سورية تحصد جائزة الأورودرام من الشبكة الأوروبية للدراما لعام 2020
وزارة الصحة: وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.. تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا
2020-03-29
2020-03-29
bassel
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