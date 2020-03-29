فنانة تشكيلية تصمم ملصقاً للتوعية بفيروس كورونا

السويداء-سانا

صممت الفنانة التشكيلية فاتن المغربي ملصقاً توعوياً /بوستر/ في إطار توظيف المبادرات الفنية لتعزيز الوعي العام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وسبل التصدي له ومنع انتشاره.

الفنانة المغربي التي تدرس في قسم التصميم الغرافيكي والملتي ميديا بكلية الفنون الجميلة الثانية بجامعة دمشق في السويداء، أوضحت لمراسلة سانا أنها انطلقت بفكرة الملصق جراء ازدياد المخاطر في دول العالم بعد تفشي الفيروس.

ويحفل الملصق الذي يتوجه لأبناء المجتمع السوري في طابع وطني توعوي بعلامات وتفاصيل سورية مثل السيف الدمشقي وشعار هلال الإسعاف كتحذير بالمخاطر التي تحيط بالكرة الأرضية من جراء انتشار الفيروس الذي رمزت له باللون الأخضر كعنصر بصري مستخدمة بالخلفية الوحدة الزخرفية /أرابيسك/ من الفن العربي الإسلامي العريق كما تمت إضافة شعار يخاطب كل السوريين بعبارة “كرمالك.. كرمال كل سوري خليك بالبيت”.

وبينت المغربي أن الملصق صمم من خلال برامج التصميم الالكتروني الفوتوشوب والاليستريتور ويحمل فكراً وتوجيهاً للجميع بأهمية التكاتف والالتزام بالمنازل الذي يعكس حالة الوعي السوري في التعامل مع الأزمات والمخاطر.

خزامى القنطار