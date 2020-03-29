الجيش اليمني يستهدف مراكز عسكرية واقتصادية في العمق السعودي

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية في اليمن استهدفوا بعملية عسكرية نوعية عمق الأراضي السعودية وذلك ردا على تصعيد تحالف العدوان السعودي جرائمه ضد الشعب اليمني.

وقال سريع في بيان اليوم إن العملية العسكرية المشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت عددا من الأهداف الحساسة في عاصمة النظام السعودي الرياض بصواريخ ذو الفقار وعدد من طائرات صماد3 المسيرة.

وأضاف سريع أن العملية استهدفت أيضا عددا من الأهداف الاقتصادية والعسكرية في مناطق جيزان ونجران وعسير جنوب السعودية بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف 2 المسيرة.

وأشار سريع الى أن القوات المسلحة اليمنية ستكشف عن تفاصيل أكثر عن هذه العملية العسكرية الواسعة والنوعية خلال الأيام المقبلة متوعدا النظام السعودي “بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن”.

ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.